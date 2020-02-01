Kızılay yolda kalan sürücülerin yardımına koştu - Son Dakika
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Kızılay yolda kalan sürücülerin yardımına koştu

6 saat önce

Erzurum'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan sürücülerin yardımına Kızılay ekipleri yetişti.

Kızılay yolda kalan sürücülerin yardımına koştu, System.String[]

Erzurum'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan sürücülerin yardımına Kızılay ekipleri yetişti.


Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan tipi ve fırtına gece yarısında Erzurum- Erzincan ve Erzurum- Bayburt karayolunda onlarca aracın mahzur kalmasına neden oldu. Karayolları ekiplerinin karla mücadele çalışması yaptığı bölgede Kızılay ekipleri de sürücülere ve yolculara ikramlarda bulundu.


Kızılay Erzurum Şube Başkanı Hüseyin Bozhalil'in talimatıyla bölgeye giden Kızılay ekipleri yolda kalan sürücülere sıcak çorba, kumanya paketi, bisküvi, meyve suyu, içme suyu, sıcak su termosu ve battaniye dağıttı.


Sürücüler Kızılay'ın yardımı karşısında büyük bir memnuniyet duyduklarını dile getirdi. - ERZURUM

Erzincan, Erzurum, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 01:18 Kaynak: İHA
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