Kızılay Yolda Kalanlara Kumanya Dağıttı
1 saat önce
Sivas'ta kar yağışından dolayı yolda kalan sürücülere Türk Kızılay'ı Sivas Şube Başkanlığınca kumanya dağıtıldı.
Sivas
'ta kar yağışından dolayı yolda kalan sürücülere Türk Kızılay
'ı Sivas Şube Başkanlığınca kumanya dağıtıldı.
Sivas'ta etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Sivas- Erzincan
karayolunun 2 bin 190 rakımlı Kızıldağ mevkisinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle çok sayıda araç mahsur kaldı. İlerlemekte güçlük çeken araçların içerisinde bulunan vatandaşlara Sivas Kızılay Şubesi Başkanlığı ve Sivas Kızılay Yerel Afet Şefliği tarafından kumanya dağıtıldı. - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:51 Kaynak: İHA
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