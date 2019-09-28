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Kızılay yönetiminden Rektör Çamsarı'ya ziyaret

50 dakika önce

Kızılay Mersin Şube Başkanı Fehmi Gür, Orta Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Tunçhan Demir, Mersin Kan Merkezi Müdürü Saltuk Buğra Özcanlı, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörü Ahmet Çamsarı'yı ziyaret etti.

Kızılay yönetiminden Rektör Çamsarı'ya ziyaret, System.String[]

Kızılay Mersin Şube Başkanı Fehmi Gür, Orta Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Tunçhan Demir, Mersin Kan Merkezi Müdürü Saltuk Buğra Özcanlı, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörü Ahmet Çamsarı'yı ziyaret etti.


Ziyarette Rektör Çamsarı'ya kan bağışı konusunda bilgi verildi. Kızılay Mersin Şube Başkanı Fehmi Gür, Mersin genelinde kan bağışının artırılmasına yönelik çalışmalardan bahsederek, MEÜ ile ortak yürütülebilecek projelere değindi. MEÜ Genç Kızılay Topluluğu Danışmanı Tuğba Çam Yanık ve Mersin Genç Kızılay Başkanı Yusuf Ziya Polat, özellikle üniversitede eğitim gören öğrencilerin kan bağışı konusunda bilgilendirilmesi, gönüllü sayısının artırılması konusundaki önerilerini ve gelecek hedeflerini aktardı.


Rektör Çamsarı da kan bağışı konusuna büyük bir hassasiyet gösterilmesi gerektiğini belirterek, gönüllülük esasına dayanan kan bağışının artırılması noktasında, akademik, idari personel ve öğrencileriyle Mersin Üniversitesi'nin her türlü projeye destek vermeye hazır olduğunu ifade etti. Çamsarı, Genç Kızılay Topluluğu ile yeniden bir araya gelerek bu konuda yürütülecek faaliyetlere ilişkin yeni projelerin görüşüleceğini de söyledi.


Ziyaretin ardından Başkan Gür tarafından Çamsarı'ya plaket takdim edildi. - MERSİN

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Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 02:18 Kaynak: İHA
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