Son Dakika Haberleri: Kızılay, Yunak'ta 113 Ünite Kan Topladı

Kızılay, Yunak'ta 113 Ünite Kan Topladı

1 saat önce

Türk Kızılay'ı, "Hayat Kurtarmak Kanımızda Var " sloganıyla Yunak'ta kan bağışı kampanyası düzenledi.

Kızılay, Yunak'ta 113 Ünite Kan Topladı, System.String[]
Türk Kızılay'ı, "Hayat Kurtarmak Kanımızda Var " sloganıyla Yunak'ta kan bağışı kampanyası düzenledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) Yunak Şubesi ve Kızılay Konya Şubesi iş birliğinde, Yunak Komek Kurs Merkezi'nde düzenlenen kan bağışı kampanyasında 113 ünite kan toplandı.

Kan bağışı kampanyasına en anlamlı destek ise Yunak İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan askerlerden geldi.

"Hayat Kurtarmak Kanımızda Var" sloganıyla başlatılan kampanyaya Yunak İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan askerler de, "Vatanını seven can, milletini seven kan verir" diyerek başlatılan kampanyaya destek vererek kan verdi.

Ayrıca, kan bağışında bulunan askerler, herkesi kan vermeye davet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:09 Kaynak: AA

Kızılay, Yunak, Güncel
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