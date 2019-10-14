Son Dakika Haberleri: Kızılaydan 4 bin aileye kavurma yardımı
Son Dakika Güncel Kızılaydan 4 bin aileye kavurma yardımı

Kızılaydan 4 bin aileye kavurma yardımı

1 saat önce

Türk Kızılayı Hakkari Şubesi tarafından dar gelirli yaklaşık 4 bin aileye kuşbaşı kavurma konservesi desteğinde bulundu.

Kızılaydan 4 bin aileye kavurma yardımı, System.String[]

Türk Kızılayı Hakkari Şubesi tarafından dar gelirli yaklaşık 4 bin aileye kuşbaşı kavurma konservesi desteğinde bulundu.


Açıklamalarda bulunan Kızılay Derneği Hakkari Şubesi Başkanı Recep Bozkurt, Türk Kızılayı tarafından 2007 yılından bu yana vekaletle kurban kesim kampanyası düzenlendiğini belirterek, "Buradan en büyük teşekkürü bağışçılarımıza sunar, Kızılaya gösterdikleri teveccühten dolayı ayrıca teşekkür ederiz. 'Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye' sloganıyla 2019 yılında bağışçılarımız tarafında 181 bin adet hisse alınarak yurt içi ve yurt dışında Kurban Bayramı'nda kesimleri yapıldı. Bu kurban etlerinin yurt içinde 4,5 milyon ihtiyaç sahibine verilmesi hedeflenmektedir. Türkiye'de 7 bölgede 28 ilde aynı anda 98 bin 600 konserve ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere yola çıkarılmış olup şubemize 4 bin adet konserve teslimatı yapılmıştır. Hakkari'de bulunan bin 200 ailemize şube merkezimizde dağıtımını gerçekleştireceğiz. Türkiye'de ve dünyada ilk defa uygulamaya geçecek olan afet anında afetzedelere verilmek üzere hızlı ve hazır olacak şekilde 5 ve 10 kilogramlık kavurma konserveler hazırlanıp depolanmıştır. Buradan tekrar yurt içinde, yurt dışında ve özelde ilimiz Hakkari'de desteklerini ve bağışlarını Kızılaydan esirgemeyen bütün bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. Bağışlarının emin ellerde olduğunu ve yerine ulaştığını bilmelerini ve Kızılaymıza desteklerinin devamını diliyorum" dedi. - HAKKARİ

Kurban Bayramı, Türk Kızılayı, Kızılay, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 12:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Bordo Bereliler ve komandolar Münbiç'e ilerlemeye başladı
YPG/PKK'lı teröristlerin saldırısıyla iki çocuğun can verdiği Ceylanpınar'a 1 saatte 25 havan mermisi atıldı Bakan Akar ile Hakan Fidan'ın katıldığı toplantının fotoğrafları paylaşıldı Deprem kabusu bitmiyor! İstanbul bir kez daha sallandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 13:27:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kızılaydan 4 bin aileye kavurma yardımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]