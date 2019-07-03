Son Dakika Haberleri: Kızılaydan 84 yaşındaki vatandaşa tekerlekli sandalye
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Kızılaydan 84 yaşındaki vatandaşa tekerlekli sandalye

20 dakika önce

Van'ın Muradiye ilçesinde Türk Kızılay Şubesi tarafından engelli 84 yaşındaki İbrahim Döğer'e tekerlekli sandalye hediye edildi.

Kızılaydan 84 yaşındaki vatandaşa tekerlekli sandalye, System.String[]
Van'ın Muradiye ilçesinde Türk Kızılay Şubesi tarafından engelli 84 yaşındaki İbrahim Döğer'e tekerlekli sandalye hediye edildi.

Muradiye'nin Yenişehir Mahallesi'nde ikamet eden yatalak 84 yaşındaki İbrahim Döğer'e, Kızılay tarafından tekerlekli sandalye hediye edildi. Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay, daha önceden tespit ettikleri yaşlı ve yatağa mahkum olan İbrahim Döger'in evden çıkamadığını öğrendiklerini belirterek, "Türk Kızılay yetkililerine durumu bildirdik. Onlarda hemen şahsın ihtiyacı olan tekerlekli sandalyeyi gönderdiler. Biz de evine getirerek kendisine teslim ettik. Yaşlı vatandaşımızın sıkıntısına bir nebze yardımcı olabildikse ne mutlu bize. Yaşlı amcanın ve ailesinin sevinci görülmeye değerdi. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Kendisine Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Kızılay Muradiye Şubesi olarak ilçemizde tüm yetim, engelli ve mağdur ailelerimizin daima yanındayız. Unutulmamalıdır ki, her sağlam insan bir engelli adayıdır. Bu yüzdendir ki millet olarak engellilere karşı sorumluluğumuzu bilmemiz gerekir. Tüm bağışçılarımızdan Allah razı olsun" dedi. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:22 Kaynak: İHA
Muradiye, Kızılay, Döğer, Güncel
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