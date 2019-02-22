Son Dakika Haberleri: Kızılaydan 88 Yaşındaki Kadına Tekerlekli Sandalye

Kızılaydan 88 Yaşındaki Kadına Tekerlekli Sandalye

1 saat önce

Türk Kızılay Muradiye Şubesi tarafından 88 yaşındaki kadına tekerlekli sandalye hediye edildi.

Kızılaydan 88 Yaşındaki Kadına Tekerlekli Sandalye, System.String[]
Türk Kızılay Muradiye Şubesi tarafından 88 yaşındaki kadına tekerlekli sandalye hediye edildi.

Mahalle ziyaretlerinde bulunan Kızılay Muradiye İlçe Şube Başkanı Selçuk Yay, Yenişehir Mahallesi'nde ikamet eden Demir ailesini ziyaret etti. Burada 88 yaşındaki Huriye Tamusta isimli yaşlı kadının dışarı çıkmak ve hava alabilmesi için tekerlekli sandalye isteğinde bulunması üzerine Kızılay yetkilileri hemen hareket geçti. Kızılay ekipleri, temin ettikleri tekerlekli sandalyeyi yaşlı kadına hediye etti.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Selçuk Yay, "Bu teyzemizin yüzünde bir tebessüm bıraktıysak ne mutlu bize. İlçemizde bütün engelli, yaşlı ve yatalak hastalarımızın hayır dualarını almaya devam edeceğiz" dedi.

Kayınvalidesini Artvin'den yanına getirerek bakımını üstlenen İlhan Demir ise, "Kayınvalidem yalnız kalmıştı. Biz de yanımıza getirerek bakımını üstlendik. Ben de rahatsız olduğum için eşim Şadiye hem bana bakıyor hem de annesine bakıyor. Hayır duası bize yeter. Ancak dışarı pek çıkamıyordu. Kızılay ekibi tarafından getirilen bu tekerlekli sandalye ile artık dışarı da çıkabilecek, temiz hava alabilecek. Kızılay ekibine teşekkür ediyoruz, Allah onlardan razı oldun" diye konuştu. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:53 Kaynak: İHA

Muradiye, Kızılay, Güncel
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