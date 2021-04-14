Kızılaydan alış veriş çeki dağıtımı - Son Dakika

Telefonlarına gönderilen alış-veriş kodları ile ramazan öncesi evlerine erzak almanın mutluluğunu yaşayan aileler Kızılay'a çok teşekkür etti. Yapılan yardım ile ilgili bilgi veren Türk Kızılay Kırıkkale şube başkanı Mustafa İŞLER şunları söyledi;

" Türk Kızılay Kırıkkale şubesi olarak ramazan ayı girmeden evinde erzakı olmayan ailelerimize alış veriş kodu yollayarak yardım etmenin mutluluğunu yaşadık. Yıl boyunca yardımlarımızın hiç tükenmeden sürdüğü Kırıkkale'mizde oruç tutacak olan ailelerimizin sofrası boş kalmasın dedik ve hızlı şekilde 450 ailelerimize 250 TL'lik alış veriş kodu yollayarak sofralarına aş olduk. Ramazan ayından önce alış verişlerini yapan ailelerimizin gönlünde dualar dillerin hep şu söz vardı İYİKİ KIZILAY VAR."