Kızılaydan depremzedeler için yardım kampanyası - Son Dakika

Kızılay Hakkari Şube Başkanlığı, Elazığ'da meydana gelen deprem deneniyle yardım kampanyası başlattı.



Kızılay Hakkari Şube Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 24 Ocak 2020 günü saat 20.55'te Elazığ merkezli ve Malatya'da da can kaybına neden olan 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatılarak, "Kızılay Hakkari Şubesi olarak depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Kızılay, Elazığ ve Malatya'da gerçekleşen depremin ilk dakikalarından itibaren alarm durumuna geçmiş olup deprem bölgesinde yardım çalışmalarını yürütmek üzere 202 afet uzmanını görevlendirdi. Kızılay; 15 öncü araç, 4 yardım aracı, 5 biner kişilik 4 mobil mutfak ve 7 ikram aracının da bulunduğu toplamda 43 aracını alana göndermiştir. Kızılay Hakkari Şubesi olarak depremzede vatandaşlarımızın acılarını paylaşıyor ve bir yardım kampanyası başlatıyoruz. Bu kapsamda deprem bölgesinde bulunan koordinasyon merkezi ile gerçekleştirilen iletişim sonucu acil ihtiyaç duyulan malzemeler; ısıtıcı, battaniye, kuru gıda ve hijyen malzemesi olarak belirlenmiştir. Başlatmış olduğumuz yardım kampanyası 31 Ocak 2020 Cuma gününe kadar devam edecek olup 1 Şubat 2020 Cumartesi günü toplanacak olan yardım malzemesi deprem bölgesine götürülecektir. Tüm Hakkari halkımızı başlatmış olduğumuz yardım kampanyasına sahip çıkmaya ve destek olmaya davet ediyoruz. Kampanyamıza katkı sağlamak isteyen vatandaşlarımız şubemizin bulunduğu adrese gelerek veya 04382117311, 0545 557 8583 ve 0530 543 1295 numaralarıyla iletişime geçerek destek verebilirler" denildi. - HAKKARİ