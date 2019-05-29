Son Dakika Haberleri: Kızılaydan ihtiyaç sahibi ailelere yardım
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Kızılaydan ihtiyaç sahibi ailelere yardım

1 saat önce

Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Türk Kızılayı Şubesi tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldı.

Kızılaydan ihtiyaç sahibi ailelere yardım, System.String[]
Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Türk Kızılayı Şubesi tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldı.

Türk Kızılayı Adilcevaz Şubesi, Türkiye genelinde başlatılan "Ramazanda az çok demeden paylaşıyorsan Hilal olsun Türkiye" kampanyası kapsamında Adilcevaz'daki ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardım paketleri dağıttı. Türk Kızılayı Adilcevaz Şube Başkanı Çağlar Toğal, "İlçemizde kısa süre önce faaliyete başlamamıza rağmen Ramazan Bayramı'na kadar 420 ihtiyaç sahibi aileye gıda paketi ve hediye çeki yardımında bulunacağız. İlçemizde daha önceden belirlemiş olduğumuz ailelerimize yardımlarımızı yapmaya başladık. İlçemizde sadece yardım faaliyetleri ile değil, Genç Kızılay ve Kızılaycılık faaliyetleriyle de hizmet vermeye, öğrencilerimize Türk Kızılayının ve yardımlaşmanın önemini anlatmaya gayret göstereceğiz. Türk Kızılayı tarafından gönderilen yardımları sadece Ramazan ayında değil yıl boyu devam ettireceğiz" dedi.

Gıda yardım dağıtımdan memnun kalan ihtiyaç sahibi aileler ise, Kızılaya hayır duasında bulunarak teşekkür etti. - BİTLİS
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:11 Kaynak: İHA
Bitlis, Adilcevaz, Türk Kızılayı, Güncel
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