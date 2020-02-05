Kızılaydan ihtiyaç sahibi aileye yardım eli - Son Dakika

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yardıma muhtaç olan aileye Kızılay Derneği Adilcevaz Şubesi el uzattı.



Siirt'ten Adilcevaz'a gelen ve yardıma muhtaç olan Karatay ailesine Türk Kızılay Derneği Adilcevaz Şubesi tarafından yardım eli uzandı. İlçenin Atatürk Mahallesi'nde ikamet eden 4 çocuklu Karatay ailesinin durumuyla ilgili haber alan Türk Kızılay Derneği Adilcevaz Şubesi Başkanı Çağlar Toğal, yönetim kurulu üyeleri ve Kızılay gönüllüleriyle birlikte Karatay ailesinin yaşadığı eve bizzat giderek görüştü.



Ailenin yaşadığı evin sağlıksız ve yaşam koşullarına uygun olmadığını tespit eden Kızılay yetkilileri, ailenin ihtiyaçlarını tespit ederek gıda, giyim, halı, battaniye, çocuk bezi ve yaşam malzemeleri yardımında bulundu. - BİTLİS