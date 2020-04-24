Kızılaydan immün plazma bağışı seferberliği - Son Dakika

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, yeni tip koronavirüs (Kovid) tedavisini tamamlayarak iyileşen hastaların immün plazma bağışıyla ilgili seferberlik halinde olduklarını belirterek, yaklaşık 800'ü aşkın immün plazma bileşeninin Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinin hizmetine sunulduğunu söyledi.

Türk Kızılayın Beylikdüzü ve Fatih şubelerinin ramazan yardımlarının dağıtım çalışmalarına katılan Kınık, Kadıköy'deki yardımların dağıtım merkezi Gözcübaba Nusret Sunuk Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gazetecilere açıklama yaptı.

Türkiye'nin büyük bir dayanışma örneği gösterdiğini, yurt içinde ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için de tüm güçleriyle sahada olduklarını dile getiren Kınık, dün Genç Kızılaycıların 23 Nisan'da çocukların bayramını kutlamak için sokaklarda olduğunu, bugün de ramazan ve dayanışma iklimini hatırlatmak, bozulan moralleri iyileştirmek için dolaştıklarını söyledi.

Kınık, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Vefa Sosyal Destek Gruplarının yurt genelinde çalıştığını anımsatarak, ramazan nedeniyle pide, ekmek ve su dağıtımı yaptıklarını anlattı.

Vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirten Kınık, şöyle devam etti:

"100 bin aşevimizden iftarlık yemek dağıtıyoruz. Kızılayımızın ramazan kampanyası devam ediyor. Bu kampanya sürecinde yurdumuzda 10 milyon insana ulaşmak için Kızılaycılar seferberler. Şu an on binlerce Kızılay gönüllüsü sahada, kapıları çalıyor, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor. Aynı zamanda bağışçılarımızın Kızılaya vermiş olduğu destekleri de ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalışıyoruz. 'Yeter ki inan buna' kampanyasıyla Kızılay özellikle koronavirüs biyolojik afeti nedeniyle işini gücünü kaybetmiş vatandaşlarımız olmak üzere yardıma muhtaç vatandaşlarımıza uzanmaya, onların sıkıntılarını gidermeye çalışacak. Bu çerçevede özellikle Kızılaya fitre ve zekatlarınızı, gıda kolisi ve gıda yardımlarınızı ulaştırabilirsiniz."

Salgını önlemek için alınan tedbirler dolayısıyla ramazana buruk girildiğini aktaran Kınık, ramazanda özlenilen teravihler, geniş aile sofraları, sahur ziyaretleri olmayacağını dile getirdi. Kınık, vatandaşların koronavirüs nedeniyle alınan tedbirlere uymasıyla bu sürecin atlatılacağını kaydetti.

Dünyada çok büyük bir sıkıntı yaşandığını, hem Türkiye'de hem de savaşların, kıtlığın, yoksulluğun vurduğu coğrafyalardaki yoksullara ulaşabilmek için çaba gösterdiklerini vurgulayan Kınık, "Kızılay hem ülkemizde hem de yurt dışında özellikle savaşın, yoksulluğun vurduğu 15 ülkede, Afganistan'dan Somali'ye, Suriye'den Irak'a kadar pek çok coğrafyada da gerek soydaşlarımıza gerekse oradaki mazlum insanlara yardım etmek için çabalıyor, çırpınıyor. Kızılaycılar sahada, gönüllülerimiz sahada, şubelerimiz sahada sizlerden de bize vereceğiniz destekleri bekliyoruz." şeklinde konuştu.



Koronavirüse karşı immün plazma bağışı seferberliği

Kerem Kınık, immün plazma bağışı sayesinde yapılan tedavinin koronavirüse karşı en etkili tedavilerden biri olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir seferberliğimiz de aslında koronavirüs nedeniyle hastalanmış, daha sonra iyileşmiş hastalarımızın immün plazma bağışları çerçevesinde oluyor. Şu anda 3 bin 500 uzmanımız seferber olmuş durumda. Sağlık Bakanlığımızın yayınlamış olduğu algoritmaları ve uygulama rehberlerini işlevsel hale getirmek için çalışıyoruz. Şu anda 3 bin iyileşmiş vatandaşımızla ekiplerimiz temas kurdular ve onların 1150'si bu immün plazma bağışına uygun olandı. Bunlardan 500'ü immün plazma bağışını yaptılar ve yaklaşık 800'ü aşkın immün plazma bileşeni Sağlık Bakanlığımıza ve üniversite hastanelerimizin hizmetine sunuldu. Bu çaba artarak devam etmek durumunda. Çünkü immün plazma bağışı bugün koronavirüse karşı bilinen en etkili ilaçlardan, silahlarımızdan. Dolayısıyla iyileşen insan sayısı arttıkça bu insanlardan özellikle 18-60 yaş arasında olan ve kan bağışı yapma özelliğine sahip olanların bu anlamda Kızılay merkezlerine, Sağlık Bakanlığımız ve üniversite hastanelerimizin immün plazma aferez merkezlerine başvurmalarını istirham ediyoruz. Bugüne kadar ulaşılan yaklaşık 3000 immün plazma bağışı yapabilecek vatandaşın çok azı bu bağışı reddetti."

"Kan bağışında bulunanlar sokağa çıkma yasağı kapsamında değil"

Kerem Kınık, Kızılayın kan stoklarında erime olduğunu vurgulayarak, "Ramazan geldi, kan bağışlarımızda ciddi bir sıkıntı var, stoklarımız eridi. Özellikle de düzenli kan bağışçılarımızdan aferez ve trombosit bağışçılarımızdan bu dönemde bağışlarını yapmalarını istirham ediyoruz." dedi.

Kızılaya kan vermek isteyen bağışçıların sokağa çıkma yasağı kapsamı dışında olduğunu dile getirerek, "Güvenlik görevlilerimiz kendilerine gönderdiğimiz kısa mesajları ve randevu mesajlarını göstererek Kızılay kan merkezlerine gelebilirler. Ülke genelinde 300 noktada kan bağışı alıyoruz. Ramazan sürecinde de iftar ve sahur saatleri göz önüne alınarak çalışma saatlerimizi de değiştiriyoruz. kanver.org sitemizden hangi noktalarda ve saat kaçla kaç arası kan bağışı alındığı belirtiliyor." bilgisini verdi.

Kınık, beraberindeki gönüllülerle vatandaşlara ramazan pidesi dağıttı.