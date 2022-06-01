Kızılaydan Somali'de binlerce aileye gıda yardımı - Son Dakika
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Kızılaydan Somali'de binlerce aileye gıda yardımı

01.06.2022 21:23
Kızılaydan Somali'de binlerce aileye gıda yardımı

Türk Kızılay, Somali'de Türk bağışçıların nafile kurbanlarını binlerce ailenin sofrasına ulaştırdı.

Türk Kızılay, Somali'de Türk bağışçıların nafile kurbanlarını binlerce ailenin sofrasına ulaştırdı.

Kuraklıktan ötürü milyonlarca kişinin gıda kriziyle yüz yüze geldiği ülkeye Türk Kızılay yardım eli uzattı.

Türk Kızılay Somali Delegasyon Başkanı Orhan Kökcü, Somali'ye bağışlanan 565 adet büyükbaş nafile kurbanın kesilmeye başlandığını ve bugün 7 bin aileye 5 kiloluk et paketleri dağıttıklarını ifade etti.

Yarın tamamlanacak kesimlerle toplam 13 bin 500 kişiye ulaşacaklarını söyleyen Kökcü, kuraklıktan ötürü evlerini terk eden ailelerin dağıtımın yapıldığı başkent Mogadişu çevresindeki kamplara sığındığını belirtti.

Kökcü, kampların dışında yetimhane ve engelli merkezlerine de paketlerin ulaştırıldığını aktardı.

Kızılay, nisan ve mayıs aylarında da Mogadişu'daki kamplarda kalan 4 binden fazla aileye gıda paketi dağıtmıştı.

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Kaynak: AA

Mogadişu, Kızılay, Somali, Türk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızılaydan Somali'de binlerce aileye gıda yardımı - Son Dakika


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