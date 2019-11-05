Son Dakika Haberleri: Kızılaydan yardıma muhtaç vatandaşlar için giysi mağazası
Son Dakika Güncel Kızılaydan yardıma muhtaç vatandaşlar için giysi mağazası

Kızılaydan yardıma muhtaç vatandaşlar için giysi mağazası

6 saat önce

Türk Kızılay Derneği Tunceli Şubesi, yardıma muhtaç vatandaşların ücretsiz faydalanacağı giysi mağazası açtı.

Kızılaydan yardıma muhtaç vatandaşlar için giysi mağazası, System.String[]

Türk Kızılay Derneği Tunceli Şubesi, yardıma muhtaç vatandaşların ücretsiz faydalanacağı giysi mağazası açtı.

Şube Başkanı Fatih Şabak, açılışta yaptığı konuşmada, Tunceli'de son iki yılda önemli işler yaptıklarını ve her zaman yardıma muhtaç vatandaşların yanında olduklarını söyledi.

Giysi mağazasının kente hayırlı olmasını temenni eden Şabak, şöyle konuştu:

"Biz daha önceden de vatandaşlarımıza ücretsiz giyim yardımı yapıyorduk. Fakat bu giyim mağazamız ile yardıma muhtaç vatandaşlarımız artık seçerek ihtiyacı olanı deneyerek alabilecekler. Mağazamızdaki tüm ürünlerimiz kullanılmamış ve teşhir amaçlı sergilenmiştir. Mağazamıza ilginin olacağını biliyoruz ve hedefimiz daha çok çeşit sunarak vatandaşlarımızı mutlu etmek."

Program, konuşmanın ardından mağazada yer alan ürünler hakkında katılımcılara bilgiler verilmesiyle sona erdi.

Açılışa, İl Özel İdare Genel Sekreteri Nazif Yıldırım, İl Müftüsü Aşır Durgun, Tunceli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hıdır Belice, kurum müdürleri ve Kızılay gönüllüleri katıldı.

Kızılay, Tunceli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 04:30 Kaynak: AA
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