Kızılaydan yaşlılara destek - Son Dakika

Kızılay Hakkari Şubesi, korona virüs tedbirleri kapsamında risk grubundaki vatandaşlara düzenli olarak yardım etmeye devam ediyor.



Türk Kızılay Hakkari Şubesi, virüs riski sebebiyle evinden çıkmayan 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı bulunan yaşlı ve yatağa bağlı yaşayan vatandaşlara düzenli olarak ulaşıp ihtiyaçlarını karşılıyor. Kızılay Derneği Hakkari Şubesi Başkanı Recep Bozkurt ve beraberindeki ekip, daha önceden tespit ettikleri yaşlılara ulaşarak yardım desteğinde bulunduklarını belirterek, "Korona virüs tedbirleri kapsamında risk grubundaki yaşlılara gıda yardımında bulunuyoruz. İl ve ilçelerimizdeki çalışmalar ekiplerimiz tarafından ivedilikle yürütülmektedir. Ayrıca Hakkari'de bulunan değerli hayırsever vatandaşlarımızdan ihtiyaç sahibi insanların imdadına koşmak, onların acılarını dindirmek ve kendilerine destek olmak amacıyla siz destek bekliyoruz" dedi. - HAKKARİ