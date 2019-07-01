Son Dakika Haberleri: Kızılayın emektar binası yıktırıldı
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Kızılayın emektar binası yıktırıldı

1 saat önce

Muş'un Malazgirt ilçesinde yıllarca hizmet veren Kızılayın emektar binası için yıkım çalışması başlatıldı.

Kızılayın emektar binası yıktırıldı, System.String[]
Muş'un Malazgirt ilçesinde yıllarca hizmet veren Kızılayın emektar binası için yıkım çalışması başlatıldı.

Ev, dükkan, düğün salonu ve kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapan Kızılayın emektar binası, yerine yenisi yapılması için yıktırılıyor. Kızılay Malazgirt Şube Müdürü Ömer Faruk Gönültaş, depremsellik testi neticesinde yıkılması gerektiği raporu verilen ve yıkım kararı alınan Kızılay hizmet binasının bugün itibariyle yıkımına başlandığını söyledi. Gönültaş, "Sevinci hüznü bir arada yaşıyoruz. Hüznümüz ise yaklaşık 30 yıldan beri Malazgirt halkına hizmet veren binamızın yıkılması. Sevincimiz daha yerine Malazgirt ilçesine yakışır sağlam bir Kızılay hizmet binasının yapılacak olması. Bir Malazgirtli olarak en büyük mutluluğumuz, Kızılay hizmet binamız bittiği zaman, buradan yine birçok Malazgirtli vatandaşımızın hizmet alacak olmasıdır. Emektar binamız yıllarca sosyal devlet anlayışı ile Malazgirt halkımıza ve yardıma muhtaç kardeşlerimize hizmet verdi. Yeni yapılacak hizmet binamızın içinde Kızılay hizmet binası, düğün salonu, apart daireler, sosyal dinlenme yerleri ve dükkanlar olacağı düşünülüyor. Bizlere bu hizmet binasını kazandıran başta Kızılay Genel Merkezimiz ve Muş Kızılay Başkanı Cengiz Koç'a çok teşekkür ediyoruz" dedi. - MUŞ
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:05 Kaynak: İHA
Malazgirt, Kızılay, Muş, Güncel
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