Kızılayın kadın gönülleri ihtiyaç sahiplerinin umudu oluyor

Türk Kızılayı Gaziantep Şubesi'nin kadın kolları üyesi 11 gönüllü kadın "Yalnız değilsiniz" sloganıyla ihtiyaç sahiplerinin umudu oluyor.

Türk Kızılayı Gaziantep Şubesi'nin kadın kolları üyesi 11 gönüllü kadın "Yalnız değilsiniz" sloganıyla ihtiyaç sahiplerinin umudu oluyor.



Türk Kızılayı Gaziantep Şubesi Kadın Kolları gönüllüleri, 'Birliktelik ve Dayanışma Kahvaltısı'nda bir araya geldi. Türk Kızılayı Gaziantep Şube Başkanı Prof. Dr. Nihat Yıldırım'ın da katıldığı kahvaltıda konuşan Kadın Kolları Başkanı Dilek Toktamış, Fakirin, mağdurun ve kimsesizin yanında olmak için kolları sıvadıklarını belirtti. Dilek Toktamış, 2 Mayıs 2019 tarihinde yönetim kurulundaki 11 kadın gönüllü ile ve "Yalnız değilsiniz" sloganıyla ihtiyaç sahibi ailelerin umudu olmayı başardıklarını belirterek, "Her gün, bağışçıların gıda yardımlarını, ihtiyacı olanlara ulaştırdık. Bazı ailelere kumanya götürerek birlikte iftarımızı açtık. Kız çocuklarına giyisi yardımları ileterekçocukların gözlerindeki ışıltılarla mutlu olduk. Çocuk Hastanesi ile görüşmeler yapıp, kemoterapi tedavisi gören, SMA hastası olan, yanık ünitesinde yatan bebeklerin, çocukların ihtiyaç sahibi ailelerine bağışçıların yardımlarını ulaştırdık" dedi.



Türk Kızılayı Kadın Kolları olarak çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini de vurgulayan Kadın Kolları Başkanı Toktamış, Çocuk Hastanesi ve Kadın Doğum Hastanesi ile iletişim halinde olduklarını kaydetti. Dilek Toktamış, "Sponsor olan bazı firmaların gönderdiği giysileri sınıflandırdık ve bu hastanelere ileteceğiz. Aynı zamanda bebeklerimiz ve çocuklarımız için bez ve ıslak mendil üreten firma ile görüşüp bağış sözü aldık. Her ay düzenli bağış yapacaklar. 2 aylık bir süreçte önemli işlere imza attık"diye konuştu.



Toktamış başkanlığındaki Türk Kızılayı Gaziantep Şubesi Kadın Kolları yönetimi ise şu isimlerden oluşuyor:



"Gönul Terlemez, Fatoş Sözmen, Hulya Yazıcıoğlu, Emine Bahçeci, Feyza Nur Kafadar, Esra Eroğulları, Emine Çokaklı, Eylem Erol, Serpil Şahin, Canan Özler." - GAZİANTEP

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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