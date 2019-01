Kızılayın kan bağışı çağrısına Ahlatlılardan destek

Kızılayın kan bağışı çağrısına Ahlatlılardan destekBİTLİS - Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık 'ın acil kan bağışı çağrısının ardından Bitlis 'in Ahlat ilçesindeki vatandaşlar kar ve soğuğa aldırış etmeden kan bağışında bulundu.Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın kış şartları nedeniyle kan bağışı miktarında ciddi düşüş olduğunu duyurması ve tüm vatandaşları kan bağışı yapmaya davet etmesinin ardından Bitlis'in Ahlat ilçesinde Van Kızılay Kan Bağış Merkezi tarafından kurulan kan bağışı tırına giden vatandaşlar, kan bağışında bulunmak için sıraya girdi. Kan bağışına Ahlat Gençlik Merkezi üyesi gençler de destek vererek kan bağışında bulundular.Kan bağışı tırına giderek kan bağışında bulunan vatandaşlardan Latif İncesu , her zaman kan bağışında bulunduğunu belirterek, "Kan vermek ülkemiz için, vatanımız için yararlı bir şey. Herkesin kan bağışında bulunmasını isterim. Kan vermek sağlığımız için de çok önemlidir. Bu konuda tüm halkımızın duyarlı olmasını istiyorum. Kışın kan bağışının düştüğünü duydum. Bende bunu duyar duymaz erken gelip kan verdim. Hemşehrilerimiz kan bağışını kışın özellikle çoğaltmalarını istiyoruz" dedi.Kan veren bir diğer vatandaş Gökman Namlı da, Kızılay Genel Başkanının çağrısı üzerine kan vermeye koştuğunu ifade etti. Namlı, "Normalde her zaman kan veriyorum. Ama Kızılay Genel Başkanımızın televizyonda çağrısını duydum ve hemen kan vermeye geldim. Herkesi kan vermeye bekliyorum. Sağlığımız içinde yararlıdır. Bu yüzden herkes kan versin" ifadelerini kullandı.Ahlatlı gençlerle beraber kan vermeye gelen Ahlat Gençlik Merkezi Müdürü Yavuz Gülmez ise, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun beyanatı ve çağrısı üzerine gönüllü gençlerle beraber kan bağışı vermeye geldiklerini söyledi. Gülmez, "Bakanımızın çağrısı üzerine yaklaşık 20 gencimizle beraber kan bağışı tırına kan vermeye geldik. Gençlerimizle beraber 'Biz Bitti Demeden Bitmez' kampanyasıyla buraya geldik ve burada arkadaşlarımızla beraber kan vereceğiz" diye konuştu.Ahlat Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Niyazı Avcı da, gençlerle sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler yaptıklarını, bugün de kan bağışı vermeye geldiklerini söyledi. Avcı; "Gençlik merkezi olarak gönüllü gençlerimizle beraber her zaman Kızılayın yanındayız. Gelip burada gönüllü gençlerimizle beraber kan bağışında bulunuyoruz. 'Bir Ünite Kan da Bizden Olsun' kampanyasıyla gençlerimizle beraber her zaman Kızılayın yanındayız" dedi.Van Kızılay Kan Bağış Merkezi doktorlarından Lütfullah Aslan da, Bitlis ve ilçelerinde kan bağışı topladıklarını belirterek, "Bugün Ahlat'tayız. Kan bağışı için geldik. Genel Başkanımız Kerem Kınık'ın da çağrısıyla birlikte ciddi bir rağbet var. Kan bağışına ciddi oranda bir katılım var. Ahlat'ta bugün 2 saatte 40 ünite kan aldık. Bitlis'in ilçelerini geziyoruz. Dün Güroymak 'taydık. Bitlis merkez, Tatvan Adilcevaz ve diğer ilçelere de gideceğiz. Çağrının ardından azalmış olan kan stoklarında artış olacağını düşünüyoruz" dedi.Kan vermenin faydalarını da anlatan Lütfullah Aslan, şöyle devam etti:"Kan verdikçe insanda yüksek olan hemoglabin düzeyi bir miktar düşer, onun oluşturmuş olduğu komplikasyonlar azalmış olur. Ayrıca kan bağışı bekleyen hastalarımıza aynı zamanda 1 ünite kanla 3 kişiye can vermiş oluruz. Halkımızdan, vatandaşlarımızdan desteklerinin devamını bekleriz. Çok memnunuz bu katılımdan dolayı. O yüzden herkese teşekkür ederiz."