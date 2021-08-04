KIZILBÜK GYO'NUN HALKA ARZINDA TALEP TOPLAMA BAŞLADI - Son Dakika

? Sinpaş'ın turizm ve devre mülk konusunda iştirak şirketi Kızılbük GYO halka arz ediliyor. Devre mülk, otel, termal tesis ve alışveriş ve yaşam alanları yatırımları ile 5,5 milyar lira portföy büyüklüğüne sahip şirketin talep toplama tarihleri 4 ? 5- 6 Ağustos olarak belirlendi.

Hisse fiyatı 15,80 lira olarak belirlenen halka arzında, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. ve Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. konsorsiyum lideri, Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ise eş lider olarak görev alacak. Şirketin halka arzına ilişkin bilgi veren Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Sefa Çelik, Marmaris'te inşa ettikleri projeyi anlatarak, konut sektöründeki son durumu da değerlendirdi.

YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞEN BÜYÜK HALKA ARZLARINDAN BİRİ OLMASINI BEKLİYORUZ

Sinpaş'ın 47 yıllık tecrübesiyle gayrimenkul sektöründe itibarın ve güvenilirliğin simgesi olduğunu vurgulayan Çelik, 'Bu deneyimi Kızılbük GYO ile turizm sektörüne yenilikler katarak büyüteceğimiz, ülkemiz turizm sektörünün gelişmesine ve çeşitlendirilmesine katkı sunacağımız yeni bir döneme giriyoruz. Turizm, otelcilik ve devre mülk alanında uzmanlaşmış şirketimizi halka arz ediyoruz, çok heyecanlıyız. Kızılbük GYO halka arzının, Türkiye'de yıl içinde gerçekleşecek büyük halka arzlarından biri olmasını bekliyoruz' dedi.

HALKA ARZ ORTAK SATIŞ ŞEKLİNDE GERÇEKLEŞECEK

Hisse fiyatının 15,80 lira olarak belirlendiğini belirten Çelik, '4,5 ve 6 Ağustos tarihlerinde talep toplayacağız. Halka arz ortak satış şeklinde gerçekleşecek. Halka arzdan toplanan kaynak Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı bünyesindeki faaliyetler için kullanılacak' diye konuştu.

YATIRIMCILAR 6 AY İÇİNDE YÜZDE 15 HİSSE SAHİBİ OLACAK

Şimdiye kadar halka arzlarda görülmemiş çeşitlilikte teşvikler vereceklerini aktaran Çelik, 'Bunlardan en önemlisi uzun vadeli yatırımı özendirmek, teşvik etmek için aldığı hisseyi 6 ay elinde tutan yatırımcılarımız, yüzde 15 bedelsiz hisse sahibi olacak. Ayrıca, Sinpaş veya Kızılbük projelerinden gayrimenkul almak isteyen yatırımcılarımız halka arza katılırlarsa bu gayrimenkullerden yüzde 20 indirim hakkı kazanacak. Yine halka arza katılan yatırımcılarımıza konaklama tesislerimizde yüzde 40'a kadar indirim yapılacak. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. ve Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin konsorsiyum liderleri olduğu halka arzda, Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ise eş lider olarak görev alacak. Pay almak isteyen yatırımcılar diğer konsorsiyum üyelerinden hesap açarak işlem yapabilir' ifadelerini kullandı.

ŞİRKET KAZANACAK VE KAZANDIRACAK

Şirketin hedeflerini anlatan Mahmut Sefa Çelik, 'Biz çok özel ve rakibimiz olmayan bir alanda iş yapmak üzere yola çıktık. Özellikle son yıllar sağlıklı yaşam, termal turizm alanlarında ciddi gelişmeler, önemli yatırımlar var. Biz de bu alanlara yatırım yapıyoruz. Özellikle yazlık bölgelerdeki konutlara yoğun ilgi fiyatları yükseltti. Alternatif olarak sadece 1 veya 2 hafta gibi bir zaman dilimine sahip olduğunuz mülkü satıyoruz. Otel, tatil köyü veya o bölgelerde yazlık almaya göre çok çok avantajlıdır. Bu avantajı gören müşterilerimiz projemize yoğun ilgi gösteriyor. Burada farklı bir pazar var biz bu pazarda karlı bir ticaret yapıyoruz. Dolayısıyla bu şirket kazanacak ve kazandıracak' dedi.

ŞİRKET HİSSELERİNİN YÜZDE 25'İ HALKA ARZ EDİLİYOR

Karın yüzde 20'sini temettü olarak dağıtmayı şirket politikası olarak belirlediklerini belirten Çelik, 'Teşvikler Sinpaş'ın iştiraki olan Kızılbük GYO'yu yatırım açısından son derece cazip kılıyor. Şu anda şirket hisselerinin yüzde 25'ini halka arz ediyoruz. Halka arz büyüklüğümüz 948 milyon lira, satılacağını hatta bu rakamın birkaç kat üzerinde talep gelmesini bekliyoruz. Kodumuz 'KZBGY' koduyla önümüzdeki haftadan itibaren borsada işlem görmeye başlayacağız? diye konuştu.

KIZILBÜK THERMAL WELLNESS RESORT PROJESİ

Şirketin ilk projesi olan Kızılbük Thermal Wellness Resort'un Marmaris'te inşa edildiğini söyleyen Çelik, 'Projeyi, 2023 ilkbahar sezonunda turizm ve gayrimenkul dünyasına kazandıracağız. Marmaris'in çok eşsiz koyları olan İçmeler bölgesinde içinde 4 koyu barındıran proje, 5 yıldızlı otel, alışveriş merkezi, rekreasyon alanlar, büyük bir termal kür merkezinden oluşuyor. Devre mülk satışlarımız devam ediyor. Kızılbük GYO ile uzun vadede dünyanın çeşitli bölgelerinde benzer konsepti uygulayarak yatırım yapmayı da değerlendirebiliriz' ifadelerini kullandı.

KONUT SEKTÖRÜNDEKİ SON DURUM

Konut sektöründe geçen yıl 1 buçuk milyon adet satışla tüm zamanların rekorunun kırıldığına dikkat çeken Çelik, 'Bu sene geçen yılki satışların biraz üzerinde bir seyir var. Yılı en kötü bir önceki yılın rakamlarıyla kapatacağımızı düşünüyorum. Geçen yıl 0,64 faiz oranıyla esaslı bir kampanya yapılmıştı, yine sonbaharda bu yönde bir kampanya beklentimiz var. En azından psikolojik sınır olan yüzde 1'in altına indiği zaman sektörü yılı büyümeyle kapatacaktır. Bu yılın ilk 6 ayı şirket olarak iyi geçti. Yılbaşında belirlediğimiz hedeflerin biraz üzerine çıktık. Sektör ise 6 ayı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 3'lük bir artışla tamamladı' dedi.