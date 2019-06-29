Son Dakika Haberleri: Kızılcabölük kaleyi sağlama aldı
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Kızılcabölük kaleyi sağlama aldı

27 dakika önce

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi teknik direktörlük görevine Serkan Görgeç'i getiren Kızılcabölükspor, transferde üst üste hamlelerle kalesini sağlama aldı.

Kızılcabölük kaleyi sağlama aldı, System.String[]
TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi teknik direktörlük görevine Serkan Görgeç'i getiren Kızılcabölükspor, transferde üst üste hamlelerle kalesini sağlama aldı. Geçen sezon 24Erzincanspor'da forma giyen 30 yaşındaki eldiven Bahadır Kaya'yla 2 yıllık sözleşme imzalayıp ilk dış transferini gerçekleştiren Denizli temsilcisi, iç transferde ise file bekçisi Amaç Ulaş Bayram'la yeniden anlaştı. Bucaspor altyapısında yetişip Göztepe, Alibeyköy, Dardanelspor, Fethiyespor, Batman Petrolspor, Keçiörengücü, Bursa Nilüferspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Kırıkhanspor formalarını giyen Bahadır, 2016-17 sezonunda da Kızılcabölük'de görev yaptı. Tecrübeli eldiven, geçen sezon Erzincan'da 12 maçta kaleyi korudu. Sarı-kırmızılı ekibin sözleşme yenilediği Amaç ise geçen sezon 9 karşılaşmada görev yaptı.


- Denizli
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 01:18 Kaynak: DHA
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