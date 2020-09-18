Kızılcabölük'te 3 dışarı 2 içeri

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kızılcabölükspor, 3 oyuncu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırırken, 2 dış transfer daha yaptı.

Daha önce kadrosunda köklü değişikliğe giden Denizli temsilcisi, Emre İşçiler, Oğuz Aksoy ve Raif Uzuner ile vedalaştı. Sarı-kırmızılı kulüp, TFF 1'inci Lig'deki Altınordu'nun 19 yaşındaki forveti Gökberk Efe'yi 1 yıllığına kiraladı. Mekik, daha önce de 2018-2019 sezonunda kadrosunda yer alan Denizlisporlu 20 yaşındaki kaleci Ömer Yazıcı'yla ise 3 yıllık sözleşme imzaladı.

- Denizli