Son Dakika Haberleri: Kızılcabölük'te Takviyeler Sürüyor

Kızılcabölük'te Takviyeler Sürüyor

1 saat önce

TFF 3. Lig 2. Grup'ta ara transfer dönemine hızlı başlayıp Adana Demirspor'dan kaleci İsmail Şahmalı, Erbaaspor'dan eski sol beki Koray Yıldız, Pazarspor'dan stoper Emrecan Afacanoğlu, Denizlispor'dan forvet Ramazan Tarık Ergut ve stoper Kadir Kurt'u kadrosuna katan Kızılcabölükspor, son...

Kızılcabölük'te Takviyeler Sürüyor, System.String[]


TFF 3. Lig 2. Grup'ta ara transfer dönemine hızlı başlayıp Adana Demirspor'dan kaleci İsmail Şahmalı, Erbaaspor'dan eski sol beki Koray Yıldız, Pazarspor'dan stoper Emrecan Afacanoğlu, Denizlispor'dan forvet Ramazan Tarık Ergut ve stoper Kadir Kurt'u kadrosuna katan Kızılcabölükspor, son imzayı aynı takımdan Ömer Yazıcı'ya attırdı.

Denizlispor altyapısında yetişen 18 yaşındaki file bekçisi sezon sonuna kadar kiraladı. Denizlispor'da U21 takımında oynayan Ömer, Kızılcabölükspor'da forma giyeceği için çok heyecanlı olduğunu belirtti.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:10 Kaynak: DHA

Kadir Kurt, Adana Demirspor, KIZILCABÖLÜKSPOR, Denizlispor, Spor
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