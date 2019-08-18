Kızılcabölük'ten defansa takviye
1 saat önce
TFF 3'üncü Lig'deki Denizli temsilcisi Kızılcabölükspor, 2'nci Lig ekibi Kırklarelispor'dan stoper Mehmet Eray Karadağ ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:50 Kaynak: DHA
TFF 3'üncü Lig'deki Denizli
temsilcisi Kızılcabölükspor, 2'nci Lig ekibi Kırklarelispor
'dan stoper Mehmet Eray Karadağ
ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe
altyapısında yetişen 22 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Kırklarelispor'da 4 maçta forma giydi. U17 Milli Takımı'nda 4 defa ay-yıldızlı formayı terleten Mehmet Eray, Kızılcabölükspor'la anlaştığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "İki taraf için de hayırlı olsun. Elimden gelenin en iyisini yaparak takımıma katkı sağlamak istiyorum. Formayı giyeceğim günü iple çekiyorum" dedi.
Fatih Terim, Hasan Şaş'ın istifasını onaylamadı! İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'de oynamak istediğini yönetime iletti! Sinan Engin, Abdullah Avcı'nın hangi bölgelere transfer istediğini açıkladı! Denizlispor, Galatasaray galibiyeti için 50 bin lira prim dağıtacak