Kızılcabölük'ün rakibi Ofspor - Son Dakika
Son Dakika Spor Kızılcabölük'ün rakibi Ofspor - Son Dakika Spor

Kızılcabölük'ün rakibi Ofspor

6 saat önce

TFF 3. Lig 1. Grup'ta ikinci yarı hazırlıklarını Antalya kampında sürdüren Kızılcabölükspor, ilk hazırlık maçında yarın Ofspor'la karşılaşacak.

Kızılcabölük'ün rakibi Ofspor, System.String[]

TFF 3. Lig 1. Grup'ta ikinci yarı hazırlıklarını Antalya kampında sürdüren Kızılcabölükspor, ilk hazırlık maçında yarın Ofspor'la karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip kampta ikinci ve son hazırlık sınavını ise pazar günü Cizrespor önünde verecek. İlk yarıda beklentinin altında kalıp devre arasında kadrosunda operasyona giden Denizli temsilcisi, ara transferde şimdiye kadar Başkent Akademi FK'dan sol bek Polat Ertek, Cizrespor'dan orta saha oyuncusu Fatih Şen, Yomraspor'dan stoper Semih Durmuş ve forvet Emre İşçiler'le 1.5'ar yıllığına sözleşme imzalamıştı.


- Denizli
Türkiye Futbol Federasyonu, KIZILCABÖLÜKSPOR, Antalya, Ofspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:39 Kaynak: DHA
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