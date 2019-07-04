Kızılcabölükspor 4 oyuncuyla anlaşırken, 3 futbolcuyla yolları ayırdı
1 saat önce
TFF 3'üncü Lig kulüplerinden Kızılcabölükspor'da yönetim iç transferde 4 oyuncuyla yeniden anlaşırken, 3 futbolcuyla yolları ayırdı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:35 Kaynak: DHA
TFF 3'üncü Lig kulüplerinden Kızılcabölükspor'da yönetim iç transferde 4 oyuncuyla yeniden anlaşırken, 3 futbolcuyla yolları ayırdı.
Sarı-kırmızılı ekipte kaptan ön libero Taygun, stoper İlyas, sol bek Serkan
ve orta saha oyuncusu Ali'nin sözleşmeleri 1'er yıl uzatıldı. Denizli
temsilcisi mukaveleleri sona eren kaleci İsmail, ön libero Ersin ve sol kanat Gökhan'la ise vedalaştı.
- Denizli
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