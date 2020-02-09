Kızılcabölükspor-52 Orduspor maçı ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Spor Kızılcabölükspor-52 Orduspor maçı ertelendi - Son Dakika Spor

Kızılcabölükspor-52 Orduspor maçı ertelendi

6 saat önce

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Kızılcabölük Semt Sahası'nda bugün oynanması gereken Kızılcabölükspor - 52 Orduspor Futbol Kulübü maçı, konuk takım ülke genelinde yaşanan yoğun kar yağışından dolayı Denizli'ye gelemeyince Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ileri bir tarihe ertelendi.

Kızılcabölükspor-52 Orduspor maçı ertelendi, System.String[]

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Kızılcabölük Semt Sahası'nda bugün oynanması gereken Kızılcabölükspor - 52 Orduspor Futbol Kulübü maçı, konuk takım ülke genelinde yaşanan yoğun kar yağışından dolayı Denizli'ye gelemeyince Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ileri bir tarihe ertelendi. Müsabaka günü ve saati daha sonra TFF tarafından açıklanacak.


- Denizli
KIZILCABÖLÜKSPOR, Orduspor, Denizli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 02:10 Kaynak: DHA
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