Son Dakika › Spor › Kızılcabölükspor-52 Orduspor maçı ertelendi - Son Dakika Spor
Kızılcabölükspor-52 Orduspor maçı ertelendi
6 saat önce
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Kızılcabölük Semt Sahası'nda bugün oynanması gereken Kızılcabölükspor - 52 Orduspor Futbol Kulübü maçı, konuk takım ülke genelinde yaşanan yoğun kar yağışından dolayı Denizli'ye gelemeyince Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ileri bir tarihe ertelendi.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 02:10 Kaynak: DHA
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Kızılcabölük Semt Sahası'nda bugün oynanması gereken Kızılcabölükspor - 52 Orduspor Futbol Kulübü maçı, konuk takım ülke genelinde yaşanan yoğun kar yağışından dolayı Denizli'ye gelemeyince Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ileri bir tarihe ertelendi. Müsabaka günü ve saati daha sonra TFF tarafından açıklanacak.
- Denizli
Son Dakika Tayland'da 26 kişiyi öldüren asker vurularak öldürüldü Hes Kablo Kayserispor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı TFF, Göztepe-Çaykur Rizespor maçının ertelendiğini duyurdu Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı