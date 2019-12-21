Kızılcabölükspor'a Polat geldi - Son Dakika
Son Dakika Spor Kızılcabölükspor'a Polat geldi - Son Dakika Spor

Kızılcabölükspor'a Polat geldi

6 saat önce

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ilk yarıda beklentinin altında kalan Kızılcabölükspor transfere yöneldi.

Kızılcabölükspor'a Polat geldi, System.String[]

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ilk yarıda beklentinin altında kalan Kızılcabölükspor transfere yöneldi. Sarı-kırmızılı kulüp, TFF 2'nci Lig temsilcilerinden Başkent Akademi FK'dan Polat Ertek ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Futbola Köyceğiz Belediyespor altyapısında başlayıp sırasıyla Marmaris Gençlikspor, Nazilli Belediyespor ve Muğlaspor formalarını terleten 25 yaşındaki sol bek, ilk yarıda 3 maçta forma giydi. Kızılcabölükspor, Teknik Direktör Serkan Görgeç'in raporu doğrultusunda iç transferde Melih Vardar ve Halil Çöl'le yollarını ayırdı. İlk devrede 13 maçta forma giyen Melih 4 gol, 4 asistle oynarken, Halil süre alamadı.


Türkiye Futbol Federasyonu, KIZILCABÖLÜKSPOR, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 12:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Başka erkekle ilişki yaşayan annesini başına demir çubukla vurarak öldürdü
Hatayspor-Adanaspor maçında saha zemini çökünce dışarıdan el arabasıyla kum getirdiler Kuruluş Osman dizisinde şaşırtan mantık hatası! Araç çekme faaliyetleri sona eren Trafik Vafkı'nın çekicileri otoparklara toplandı

Son Dakika Haberleri
18:36 KVC Westerlo'dan Abdurrahim Dursun'a teklif! - Son Dakika Spor
18:36 Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika Spor
18:31 Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'na doğru - Son Dakika Spor
18:31 TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 1 - Balıkesirspor: 2 - Son Dakika Spor
18:30 Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor
17:51 Çaykur Rizespor, Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika Spor
17:25 Abdurrahim Dursun'a Westerlo'dan resmi teklif - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 18:40:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kızılcabölükspor'a Polat geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]