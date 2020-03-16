Kızılcabölükspor Ali Yalçın'la coştu - Son Dakika
Son Dakika Spor Kızılcabölükspor Ali Yalçın'la coştu - Son Dakika Spor

Kızılcabölükspor Ali Yalçın'la coştu

6 saat önce

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Kızılcabölükspor, teknik direktör Ali Yalçın'ın göreve gelmesiyle çıkışa geçerek tehlikeli bölgeden uzaklaştı.

Kızılcabölükspor Ali Yalçın'la coştu, System.String[]

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Kızılcabölükspor, teknik direktör Ali Yalçın'ın göreve gelmesiyle çıkışa geçerek tehlikeli bölgeden uzaklaştı. Ligde 24'üncü haftada 1 maç eksiğiyle düşme hattının 1 puan üzerinde yer alan 25 puanlı Kızılcabölükspor'da yönetim, teknik direktör Serkan Görgeç'le yolları ayırıp, göreve, geçen sezon takımı Play-Off oynatan Ali Yalçın'ı getirdi. Deneyimli teknik adam önderliğinde çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak 11 puan toplayan Kızılcabölükspor, 36 puana ulaşıp düşme hattıyla arasındaki puan farkını 8'e çıkardı. Ali Yalçın'ın göreve gelişiyle kabustan uyanan Denizli temsilcisi, küme düşme korkusunu atlattı.


Türkiye Futbol Federasyonu, KIZILCABÖLÜKSPOR, Ali Yalçın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:24 Kaynak: DHA
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