Son Dakika Haberleri: Kızılcabölükspor'da 2 imza
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Kızılcabölükspor'da 2 imza

1 saat önce

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Kızılcabölükspor, Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımı Adıyaman 1954 Spor'dan kaleci Tarık Emre Arslan ve 3'üncü Lig temsilcisi Karaköprü Belediyespor'dan sağ bek Alper Hamdi Bayraktar'ı renklerine bağladı.

Kızılcabölükspor'da 2 imza, System.String[]

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Kızılcabölükspor, Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımı Adıyaman 1954 Spor'dan kaleci Tarık Emre Arslan ve 3'üncü Lig temsilcisi Karaköprü Belediyespor'dan sağ bek Alper Hamdi Bayraktar'ı renklerine bağladı. Ege ekibi Tarık'la 3, Alper'le ise 2 yıllık mukavele imzaladı.
Kızılcabölükspor'a imza attığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Tarık Emre Arslan, "Kızılcabölükspor forması giyeceğim için heyecanlıyım. Elimden gelenin en iyisini yaparak takımıma katkı sağlamak istiyorum" dedi.
Tecrübeli oyuncu Alper ise, "İmza iki taraf için de hayırlı olsun. Elimden gelenin en iyisini yapacağım" diye konuştu.


- Denizli
Türkiye Futbol Federasyonu, KIZILCABÖLÜKSPOR, Hamdi Bayraktar, Emre Arslan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:19 Kaynak: DHA
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