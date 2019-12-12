Kızılcabölükspor'da 3 yolcu - Son Dakika
Son Dakika Spor Kızılcabölükspor'da 3 yolcu - Son Dakika Spor

Kızılcabölükspor'da 3 yolcu

6 saat önce

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta bu sezon beklentilerin uzağında kalıp alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Kızılcabölükspor'da, 3 futbolcuyla karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

Kızılcabölükspor'da 3 yolcu, System.String[]

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta bu sezon beklentilerin uzağında kalıp alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Kızılcabölükspor'da, 3 futbolcuyla karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Serkan Görgeç'in raporu doğrultusunda sezon başında kadroya katılan Hasan Can Yalçıntekin, Mehmet Eray Karadağ ve Murat Berk Çolak ilk yarının bitimine 1 hafta kala takımdan gönderildi. Sarı-kırmızlı formayla Hasan Can 12, Mehmet Eray 8, Murat Berk ise 7 maça çıktı. Yönetim 3 oyuncuya teşekkür ederek başarı diledi.


Türkiye Futbol Federasyonu, KIZILCABÖLÜKSPOR, Mehmet Eray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:29 Kaynak: DHA
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