Kızılcabölükspor'da görev Görgeç'in

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Kızılcabölükspor'da teknik direktörlük görevine Serkan Görgeç getirildi. Geçen sezon Karacabey Belediyespor'u çalıştıran 43 yaşındaki genç teknik adam Bursa ekibine Play-Off oynattı. Sarı-kırmızılı kulübe daha önce antrenör olarak hizmet veren Serkan Görgeç, yuvaya döndüğü için mutlu olduğunu belirterek, "Yeniden bu aileye katıldığım için mutluyum. Burada yıllarca emek verdik. Bu sezonda da elimizden geleni yapacağız. Kızılcabölükspor güzel günler görecek" diye konuştu.

- Denizli