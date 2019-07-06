Son Dakika Haberleri: Kızılcabölükspor'da Melih döndü
Son Dakika Spor Haber

Kızılcabölükspor'da Melih döndü

24 dakika önce

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Kızılcabölükspor geçen sezon Turgutluspor'da forma giyen eski golcüsü Melih Vardar'la anlaştı.

Kızılcabölükspor'da Melih döndü, System.String[]
TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Kızılcabölükspor geçen sezon Turgutluspor'da forma giyen eski golcüsü Melih Vardar'la anlaştı. 26 yaşındaki santrfor sarı-kırmızılı kulüple 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Turgutluspor'da geçen sezon 28 maçta 8 gol atan Melih, 8 de asist yaptı. 2017-18'de Kızılcabölükspor'da 27 maçta 8 gol, 9 asistlik performans sergileyen Melih, "Yeniden burada olmaktan dolayı son derece mutluyum. Tekrar Kızılcabölükspor forması giyeceğim için heyecanlıyım" diye konuştu.
Futbola Bucaspor'da başlayan golcü oyuncu Bergama Belediyespor, 1920 Maraşspor, Akçaabatspor, Gölbaşıspor ve Tire 1922'de de oynadı.


- Denizli
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 12:21 Kaynak: DHA
Türkiye Futbol Federasyonu, KIZILCABÖLÜKSPOR, Turgutluspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'nin eski scoutu Saffet Akbaş: Kruse, Fenerbahçe'nin aradığı oyuncu değil Merih Demiral'ın Juventus'a transferi İtalya'da büyük yankı buldu Dinamo Kiev'in Miha Zajc için 5 milyon euro teklifte bulunduğu iddia edildi! Galatasaray, Standard Liege forması giyen Renaud Emond'u istiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.7.2019 12:46:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kızılcabölükspor'da Melih döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]