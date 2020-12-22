Kızılcabölükspor'da Yaan dönemi

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta düşme hattında yer alan Kızılcabölükspor'da teknik direktörlük görevine Tansu Yaan getirildi. Geçici olarak takımın başında yer alan Ahmet Kafes'in kulüp müdürlüğü görevine döndüğü belirtildi.

Son olarak Altay'da kulüp koordinatörü olarak çalışan Tansu Yaan ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı. Teknik patron Tansu Yaan, Denizlispor, Denizli Büyükşehir Belediyespor, Eskişehirspor, Samsunspor ve Fatih Karagümrük'un yanı sıra Suudi Arabistan temsilcisi Al Rayyan'da antrenör olarak çalışmıştı. Yaan'ın yardımcılıklarını Cahit Arım, Abdullah Bayınma ve Alper Telli yapacak. Kaleci antrenörlüğünü ise Bekir Küçükşahal üstlenecek.

- Denizli