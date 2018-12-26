Kızılcabölükspor'dan 4 Takviye
46 dakika önce
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Kızılcabölükspor ara transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak 4 oyuncuyla anlaştı.
TFF
3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Kızılcabölükspor ara transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak 4 oyuncuyla anlaştı. Denizli
temsilcisi Erbaaspor'dan 23 yaşındaki eski sol beki Koray Yıldız
'la 2.5 yıllık, Pazarspor
'dan 27 yaşındaki stoper Emrecan Afacanoğlu ile 1.5 yıllık, Denizlispor
'dan 22 yaşındaki forvet Ramazan Tarık Ergut'la 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Denizlispor'dan 19 yaşındaki stoper Kadir Kurt
'u ise kiralık olarak kadrosuna kattı. - Denizli
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:05 Kaynak: DHA
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