Son Dakika Haberleri: Kızılcabölükspor'dan 4 Takviye

Kızılcabölükspor'dan 4 Takviye

46 dakika önce

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Kızılcabölükspor ara transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak 4 oyuncuyla anlaştı.

Kızılcabölükspor'dan 4 Takviye, System.String[]
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Kızılcabölükspor ara transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak 4 oyuncuyla anlaştı.

Denizli temsilcisi Erbaaspor'dan 23 yaşındaki eski sol beki Koray Yıldız'la 2.5 yıllık, Pazarspor'dan 27 yaşındaki stoper Emrecan Afacanoğlu ile 1.5 yıllık, Denizlispor'dan 22 yaşındaki forvet Ramazan Tarık Ergut'la 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Denizlispor'dan 19 yaşındaki stoper Kadir Kurt'u ise kiralık olarak kadrosuna kattı. - Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:05 Kaynak: DHA

Denizli, Denizlispor, Türkiye Futbol Federasyonu, KIZILCABÖLÜKSPOR, Spor
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