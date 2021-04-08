Kızılcabölükspor deplasmana güldü

3. Lig 1. Grup takımlarından Kızılcabölükspor , 26. hafta maçında deplasmanda konuk olduğu 1877 Alemdağspor'u 2-1 mağlup etti.

Yönetim nedeniyle adeta esir kampında yaşayan lüks site sakinleri, bu defa da 'baskın cezası' yedi