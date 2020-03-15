Kızılcabölükspor-Erzinspor: 1-0 - Son Dakika
Son Dakika Spor Kızılcabölükspor-Erzinspor: 1-0 - Son Dakika Spor

Kızılcabölükspor-Erzinspor: 1-0

15 dakika önce

STAT: Kızılcabölük SemtHAKEMLER: Mehmet Güngör (xx), Burak Celep (xx), Murat Şimşek (xx)KIZILCABÖLÜKSPOR: Amaç (xx) - Mustafa (xxx) (Dk. 87 Polat), Semih (xx) (Dk. 79 Hasan xx), Serkan (xx), Ali (xxx), İlyas (xxx), Emre (x) (Dk.

Kızılcabölükspor-Erzinspor: 1-0, System.String[]

STAT: Kızılcabölük Semt

HAKEMLER: Mehmet Güngör (xx), Burak Celep (xx), Murat Şimşek (xx)

KIZILCABÖLÜKSPOR: Amaç (xx) - Mustafa (xxx) (Dk. 87 Polat), Semih (xx) (Dk. 79 Hasan xx), Serkan (xx), Ali (xxx), İlyas (xxx), Emre (x) (Dk. 52 Alper xx), Taygun (xx), Ozan (xx), Fatih (xxx), Sedat (xxx)

ERZİNSPOR: Yaşar (x) - Emrah (xx), Tuncer (x), Halil (x) (Dk. 77 Ferhat x), Önder (x), Raif (x), Berkant (x) (Dk. 80 Aziz x), Mert (x), Ramazan (x) (Dk. 46 Ali x), Ender (xx), Sefa (x)

GOL: Dk. 64 Ali (Kızılcabölük)

SARI KARTLAR: Semih (Kızılcabölük) - Halil, Sefa (Erzinspor)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Kızılcabölükspor evinde düşme hattındaki Erzinspor'u 1-0 mağlup ederek üst üste 3'üncü galibiyetini aldı. Kızılcabölükspor'un tek golünü 64'üncü dakikada Ali kaydetti. Bu sonuçla ev sahibi ekip 36 puana ulaşıp rahatlarken, art arda 3 yenilgi alan konuk takım 28 puanda kaldı.


KIZILCABÖLÜKSPOR, Mehmet Güngör, Kızılcabölük, Burak Celep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 05:07 Kaynak: DHA
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