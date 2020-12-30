Kızılcabölükspor ile Altınordu anlaştı - Son Dakika

Kızılcabölükspor ile Altınordu anlaştı

30.12.2020 11:16
Kızılcabölükspor ile Altınordu anlaştı, System.String[]

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ilk yarıyı 14 puanla düşme hattında tamamlayan Kızılcabölükspor, ikinci devre öncesi TFF 1'inci Lig ekibi Altınordu'nun hazırlayıcı takımı oldu.

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ilk yarıyı 14 puanla düşme hattında tamamlayan Kızılcabölükspor, ikinci devre öncesi TFF 1'inci Lig ekibi Altınordu'nun hazırlayıcı takımı oldu. Denizli temsilcisi, sezon başında da kendilerine talip olup prensipte el sıkışılan Altınordu ile bu kez her konunda anlaştı. Yapılan anlaşmaya göre sarı-kırmızılı takımın antrenmanlarını Altınordu Futbol Akademisi'nin yer aldığı Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'nde gerçekleştireceği, müsabakaların ise Kızılcabölük Semt Sahası'nda oynanmaya devam edeceği bildirildi. İki kulüp arasında resmi sözleşmeler imzalanırken, Kızılcabölüspor'un sezon sonunda yapılacak genel kurulunda şirketleşme kararı alınması ve kulübün satışının gerçekleşmesi planlanıyor.

İkinci yarı öncesi antrenmanlara başlayan Kızılcabölükspor'dan iki kulüp arasındaki anlaşmayla ilgili, "Kulübümüz daha önce prensip anlaşmasına vardığı Altınordu'nun hazırlayıcı takımı olma konusunda resmi olarak anlaşmaya varmıştır. Takımımız yılbaşı tatilinin ardından Altınordu'nun İzmir Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'ne gidecek ve antrenmanlarını burada gerçekleştirecektir. Takımımız maçlarını Kızılcabölük Semt Sahası'nda oynamaya devam edecektir. Yönetim kurulumuz olağan kongre tarihine kadar görevinin başında durmaya devam edecektir. Gerek şehrimizin mülki amirlerinin, gerekse iş insanlarımızın Kızılcabölükspor'u yalnız başına bırakmaları kulübümüzü bu kararı almaya yöneltmiştir. Bu koşullarla kulübümüzün profesyonel ligde devam etmesi mümkün değildir.""Takımımız Altınordu bünyesine katılarak konaklama, antrenman planlaması ve beslenme düzeni ile daha sağlıklı bir ortamda çalışmalarını sürdürecektir. Kulübümüzün isminin yaşaması için elini taşın altına koyan ve tüm imkanlarını seferber eden Altınordu Başkanı Sayın Seyit Mehmet Özkan'a çok teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar Kızılcabölükspor markasının var olması için gerek maddi, gerekse manevi olarak her zaman yanımızda olan tüm gönül dostlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Alınan bu kararın camiamız için hayırlı olmasını diliyor, hep birlikte yeni başarılara ulaşacağımıza inanıyoruz" açıklaması yapıldı.

Kızılcabölükspor Başkanı Osman Duran, sezon başında kulübü 2 milyon TL bedelle devretmek istediklerini açıklamıştı.


Futbol Federasyonu, KIZILCABÖLÜKSPOR, Altınordu, Torbalı, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kızılcabölükspor ile Altınordu anlaştı - Son Dakika Spor


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