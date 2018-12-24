Son Dakika Haberleri: Kızılcabölükspor Kalesine İsmail Geliyor

Kızılcabölükspor Kalesine İsmail Geliyor

1 saat önce

TFF 3. Lig 2. Grup'un iddialı ekiplerinden Kızılcabölükspor, Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor'dan kaleci İsmail Şahmalı ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Kızılcabölükspor Kalesine İsmail Geliyor, System.String[]


TFF 3. Lig 2. Grup'un iddialı ekiplerinden Kızılcabölükspor, Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor'dan kaleci İsmail Şahmalı ile sezon sonuna kadar anlaştı. Sarı-kırmızılılar, tecrübeli file bekçisiyle yarın resmi sözleşme imzalayacak.

Aytemiz Alanyaspor'da profesyonel olan 36 yaşındaki kaleci Sidespor, Sarayköy 1926, Denizlispor, Tarsus İdmanyurdu, Osmanlıspor ve Manisaspor'da da görev aldı. Bu sezon forma şansı bulamayan İsmail, 1. Lig'de 171 karşılaşmaya çıktı. - Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:54 Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Spor
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