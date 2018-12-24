Kızılcabölükspor Kalesine İsmail Geliyor
1 saat önce
TFF 3. Lig 2. Grup'un iddialı ekiplerinden Kızılcabölükspor, Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor'dan kaleci İsmail Şahmalı ile sezon sonuna kadar anlaştı.
TFF
3. Lig 2. Grup'un iddialı ekiplerinden Kızılcabölükspor, Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor
'dan kaleci İsmail Şahmalı ile sezon sonuna kadar anlaştı. Sarı-kırmızılılar, tecrübeli file bekçisiyle yarın resmi sözleşme imzalayacak. Aytemiz Alanyaspor
'da profesyonel olan 36 yaşındaki kaleci Sidespor, Sarayköy
1926, Denizlispor
, Tarsus İdmanyurdu
, Osmanlıspor ve Manisaspor
'da da görev aldı. Bu sezon forma şansı bulamayan İsmail, 1. Lig'de 171 karşılaşmaya çıktı. - Denizli
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:54 Kaynak: DHA
Medipol Başakşehir, Avrupa'nın En Az Gol Yiyen İkinci Takımı
Beşiktaş Yönetiminden Karar Çıktı: Şenol Güneş'le Yolları Ayıralım
Trabzonsporlu Futbolcular, İstiklal Marşı'nı Rize Emniyet Müdürü İçin Açılan Pankarta Dönüp Okudu
Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Fenerbahçe'den Ozan'ı İstedik, Haber Bekliyoruz