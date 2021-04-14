Kızılcabölükspor kendi evinde yüzü güldü

76. dakikada ceza sahası içinde yaşanan durumda topa en son dokunan Berkan fileleri havalandırdı.

21. dakikada Mustafa'nın kullandığı köşe vuruşunun ardından pozisyonda olan Hamit topu filelerle buluşturarak durum beraberliğe ulaştı.

3.Lig 1. Grup takımlarından Kızılcabölükspor , ligde mücadele verirken 27. hafta maçında Kızılcabölük Semt Stadyumunda konuk ettiği Hopaspor'u 4-2 mağlup etmeyi başardı.

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