Kızılcabölükspor kendi evinde yüzü güldü - Son Dakika

Kızılcabölükspor kendi evinde yüzü güldü

14.04.2021 18:12
Kızılcabölükspor kendi evinde yüzü güldü, System.String[]

3.Lig 1. Grup takımlarından Kızılcabölükspor, ligde mücadele verirken 27. hafta maçında Kızılcabölük Semt Stadyumunda konuk ettiği Hopaspor'u 4-2 mağlup etmeyi başardı.

3.Lig 1. Grup takımlarından Kızılcabölükspor, ligde mücadele verirken 27. hafta maçında Kızılcabölük Semt Stadyumunda konuk ettiği Hopaspor'u 4-2 mağlup etmeyi başardı.

Maçtan dakikalar;

9. dakikada Safa Ali'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topa yükselen Eray kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı.

21. dakikada Mustafa'nın kullandığı köşe vuruşunun ardından pozisyonda olan Hamit topu filelerle buluşturarak durum beraberliğe ulaştı.

26. dakikada defansın arkasına atılan meşin yuvarlığına hareketlenen Furkan sağ çaprazdan ceza sahası içinden sert vuruş gerçekleştirdi. Top Asil Kaan'ın sağından filelerle buluştu.

76. dakikada ceza sahası içinde yaşanan durumda topa en son dokunan Berkan fileleri havalandırdı.

87. dakikada Mustafa'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Hamit fileleri havalandırdı.

Stat: Kızılcabölük Semt Stadyumu

Hakemler: Nabi İzci xx, Abdülkadir Yılmazoğlu xx, Şükrü Çavcı xx

Kızılcabölükspor: Asil Kaan Güler xx, Ömürcan Yıldırımlı x (Alperen Kahraman dk. 46 xx), Hamit Bayraktar xx, Kadir Kurt xx, Hayrettin Cengiz xx, Alpay Eroğlu xx (Murathan Sütçü dk. 81 x), Abdullah Altıntaş xx, Atalay Gürel xx (Berkan Afşarlı dk. 60 xx), Mustafa Altun xx, Ozan Şamiloğlu xx, Oğuzhan Türkmen xx (Kıvanç Salihoğlu dk. 75 xx)

Yedekler: Asil Kaan Eryılmaz, Şefik Can Erel, Yunus Emre Karakaya

Teknik Direktör: Tansu Yaan

Artvin Hopaspor: Furkan Keleş xx, Saffet Gurur Yazar x, Fatih Dalgıç x, Eray Pazar xx, Hüseyin Can Öztürk xx( Berkay Yılmaz dk. 80 x), Furkan Cinkaya xx (Oğuzhan Kanmaz dk. 80 x), Safa Ali Memnun xx, Yücel Yıldırım xx(Furkan Tuşik dk. 73 x), Talha Aydemir xx (Mertcan Arslan dk. 87 x), Tugay Yıldırım xx, Yakup Kayış xx

Yedekler: Murat Özkan, Can Yılmaz, Mert Can Bilaloğlu, Mertcan Arslan

Teknik Direktör: İsmail Cem Cambaz

Goller: Eray Pazar (dk. 33), Furkan Cinkaya (dk. 27) (Artvin Hopaspor) Hamit Bayraktar (dk. 21), Oğuzhan Türkmen (dk. 40), Berkan Afşarlı (dk. 76), Hamit Bayraktar (dk. 88) (Kızılcabölükspor)

Sarı Kartlar: Alpay Eroğlu, Hamit Bayraktar, Alperen Kahraman, Mustafa Altun (Kızılcabölükspor), Yücel Yıldırım, Fatih Dalgıç, Furkan Keleş (Artvin Hopaspor) - DENİZLİ

Kızılcabölükspor kendi evinde yüzü güldü
Kızılcabölükspor kendi evinde yüzü güldü
Kızılcabölükspor kendi evinde yüzü güldü
Kızılcabölükspor kendi evinde yüzü güldü

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kızılcabölükspor kendi evinde yüzü güldü - Son Dakika Spor


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