Kızılcabölükspor satılığa çıkarıldı
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta bu sezon 2'nci Lig hedefinin uzağında kalan Denizli temsilcisi Kızılcabölükspor, kulübe 2 milyon TL bedelle talip arıyor.
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta bu sezon 2'nci Lig hedefinin uzağında kalan Denizli temsilcisi Kızılcabölükspor, kulübe 2 milyon TL bedelle talip arıyor. Bölgesel Amatör Lig'den çıkıp 7 yıldır aralıksız olarak 3'üncü Lig'de yer alan, bu periyotta 3 kez Play-Off oynayıp 2'nci Lig'i ıskalayan sarı-kırmızılılarda Başkan Osman Duran kulübü devretmek istiyor. Denizli'nin Tavas ilçesindeki bir belde takımı olan Kızılcabölük'te yıllardır koltukta oturup takımın mali yükünü çekmeye çalışan Duran, belediyeler ve sponsorluk beklentisi içinde oldukları kuruluşlardan yeterli destek bulamadığı için bu kararı aldığını açıkladı.
Geçen aylarda kalp krizi geçirip sağlık sorunlarıyla uğraşan Osman Duran, satış kararıyla ilgili açıklamada bulundu. Duran kentte takıma sahip çıkılamadığını belirterek, "Yönetim kurulumuz ile yaptığımız son toplantıda bu kararı aldık. Bu yıl hiç kimse bize destek vermedi. Belediyeler ve ana sponsorlarımızdan da bir katkı alamadık. Denizli bu kulübü çok arar. Kulübümüz yok olunca herkes değerini anlayacaktır. Denizlispor'a da kulübü vermeye hazırız. Kulübün Denizli dışarısına satışına sıcak bakmıyoruz. Önceliğimiz Denizli olacak. Denizli'den talip çıkmazsa dışarıya da kulübümüzün satışı gerçekleşebilir" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 13:18 Kaynak: DHA
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