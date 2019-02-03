Son Dakika Haberleri: Kızılcabölükspor-Yeni Orduspor: 3-1

Kızılcabölükspor-Yeni Orduspor: 3-1

20 dakika önce

STAT: Semt SahasıHAKEMLER: Ahmet Ecevit (xx), Tolga Dede (xx), Emre Alagöz (xx)KIZILCABÖLÜKSPOR: İsmail (xxx) - Kadir (xx), Emre (xxx), Koray (xxx), İlyas (xx), Mustafa (xx) (Dk. 75 Abdullah x), Samet (xxx), Ersin (xx), Gökhan (xxx) (Dk. 68 Ali Helvacı xx), Tayfun (xx), Oğuzhan (xxx) (Dk.

Kızılcabölükspor-Yeni Orduspor: 3-1, System.String[]


STAT: Semt Sahası

HAKEMLER: Ahmet Ecevit (xx), Tolga Dede (xx), Emre Alagöz (xx)

KIZILCABÖLÜKSPOR: İsmail (xxx) - Kadir (xx), Emre (xxx), Koray (xxx), İlyas (xx), Mustafa (xx) (Dk. 75 Abdullah x), Samet (xxx), Ersin (xx), Gökhan (xxx) (Dk. 68 Ali Helvacı xx), Tayfun (xx), Oğuzhan (xxx) (Dk. 88 Emrecan)

YENİ ORDUSPOR: Yavuz (x) - Yusuf (xx), Kerim (x), Kerem (xx), Çağrı (x) (Dk. 46 Furkan x), Mithat (x) (Dk. 46 Sebahattin x), Fatih Özçelik (xx), Mustafa (x), Fatih Solmaz (xx), Osman (x) (Dk. 57 Hasan x), Mehmet Fuat (x)

GOLLER: Dk. 20 Oğuzhan, Dk. 45 Samet, Dk. 66 Gökhan (Kızılcabölükspor), Dk. 81 Mehmet Fuat (Yeni Orduspor)

SARI KARTLAR: Fatih (Yeni Orduspor), İsmail (Kızılcabölükspor)

TFF 3. Lig 2. Grup'ta geçen hafta deplasmanda Çatalcaspor'a 4-3 yenilip üst sıralara tırmanma şansını tepen Kızılcabölükspor sahasında Yeni Orduspor engelini 3-1'lik skorla aştı. Maçın 20. dakikasında sahneye çıkan Oğuzhan Denizli temsilcisini 1-0 öne geçirdi. Samet 45. dakikada attığı golle Kızılcabölükspor'u oldukça rahatlattı. Bu kez 66. dakikada Gökhan Yeni Orduspor ağlarını sarsarak tabelayı 3-0'a getirdi. Konuk takımda 81. dakikada Mehmet Fuat farkı 2'ye indirdi. Ancak kalan dakikalarda sonuç değişmedi ve 3 puan ev sahibi Kızılcabölükspor'un oldu. Bu sonuçla 31 puana yükselen Kızılcabölükspor 6. sıradaki yerini koruyup Play-Off ümidini sürdürdü. Yeni Orduspor ise 26 puanda kalarak 9.'luktan 11.'liğe geriledi. - Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 03:50 Kaynak: DHA

Spor
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