Kızılcahamam'a 250 yataklı termal tesis yapılıyor - Son Dakika
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Kızılcahamam'a 250 yataklı termal tesis yapılıyor

7 saat önce

Kızılcahamam'da İçişleri Bakanlığı Vilayetler Birliği Başkanlığı tarafından 250 yatak kapasiteli termal otel yapılması için çalışmalar başladı.

Kızılcahamam'a 250 yataklı termal tesis yapılıyor, System.String[]

Kızılcahamam'da İçişleri Bakanlığı Vilayetler Birliği Başkanlığı tarafından 250 yatak kapasiteli termal otel yapılması için çalışmalar başladı.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, yaptığı açıklamada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun desteğiyle 100 odalı, 250 yataklı termal tesis projesi hazırlandığını, Yenice Mahallesi Soğuksu Caddesi üzerinde eski valilik tesislerinde tesisin kurulması için yapı ruhsatını verdiklerini bildirdi.

Otelle ilgili Vilayetler Birliği Başkanlığının ihale çalışmasını sürdürdüğünü kaydeden Acar, "Binada 90 normal, 5 suit, 5 aile odası olmak üzere toplamda 100 oda. Bodrum katlarında ise termal hacimler ve toplantı salonları planlanmıştır." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı, Süleyman Acar, Kızılcahamam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:14 Kaynak: AA
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