Kızılcahamam'a mevsimin ilk karı yağdı
7 saat önce
Kışın gelmesiyle birlikte tüm yurtta etkisini göstermeye başlayan kar yağışı, Kızılcahamam'da da yüksek kesimleri beyaza bürüdü.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:02 Kaynak: İHA
Kışın gelmesiyle birlikte tüm yurtta etkisini göstermeye başlayan kar yağışı, Kızılcahamam'da da yüksek kesimleri beyaza bürüdü.
Ülke genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı kendini Ankara'da da gösterdi. Ankara'nın kuzey kesimlerinde yer alan Kızılcahamam Işık Dağı başta olmak üzere Eğerli bölgesi yaylalarında, Yıldırım bölgesi ve Soğuksu Milli Parkı'nda çam ormanları karla kaplandı. - ANKARA
Son dakika! Ankara'da 3.2 büyüklüğünde deprem Meteoroloji'den 15 il için kar yağışı uyarısı Ankara'da Anadolu lisesinde bir öğrenci, öğretmen ders anlatırken sigara içti Dün akşam Ankara'da konser veren Taner Ölmez, halay performansıyla herkesi mest etti