Son Dakika Haberleri: Kızılcahamam'a mevsimin ilk karı yağdı
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Kızılcahamam'a mevsimin ilk karı yağdı

7 saat önce

Kışın gelmesiyle birlikte tüm yurtta etkisini göstermeye başlayan kar yağışı, Kızılcahamam'da da yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Kızılcahamam'a mevsimin ilk karı yağdı, System.String[]

Kışın gelmesiyle birlikte tüm yurtta etkisini göstermeye başlayan kar yağışı, Kızılcahamam'da da yüksek kesimleri beyaza bürüdü.


Ülke genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı kendini Ankara'da da gösterdi. Ankara'nın kuzey kesimlerinde yer alan Kızılcahamam Işık Dağı başta olmak üzere Eğerli bölgesi yaylalarında, Yıldırım bölgesi ve Soğuksu Milli Parkı'nda çam ormanları karla kaplandı. - ANKARA

Kızılcahamam, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:02 Kaynak: İHA
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