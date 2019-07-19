Son Dakika Haberleri: Kızılcahamam'a "Millet Bahçesi Projesi"
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Kızılcahamam'a "Millet Bahçesi Projesi"

4 dakika önce

Ankara'nın Kızılcahamam Belediyesi tarafından Millet Bahçesi projesi için çalışmalar başladı.

Kızılcahamam'a
Ankara'nın Kızılcahamam Belediyesi tarafından Millet Bahçesi projesi için çalışmalar başladı.
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ve beraberindekiler, Kemalpaşa Mahallesi'nde Yeni Devlet Hastanesi yanı, İmam Hatip Lisesi, Anadolu Kız Meslek Lisesi karşısındaki Kirmir Çayı yanındaki 39 bin 890 mertekarelik alanda inceleme yaptı.
Başkan Acar ve beraberindeki ekip, Millet Bahçesi'nin yapılacağı alanda incelemelerde bulunarak bölgeye "Çocuk Köyü Projesi" ve "Kütüphane Projesi"nin de yapılacağını belirtti.
Kemalpaşa Mahallesi, Millet Bahçeleri, Kızılcahamam, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 02:45 Kaynak: AA
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