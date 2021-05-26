Kızılcahamam'a ragbi ve beyzbol sahası yapılacak - Son Dakika

Kızılcahamam'da yapılacak Ragbi ve Beyzbol Sahası Projesi'nin ihalesi gerçekleştirildi.

Ankara'nın turizm açısından potansiyeli en yüksek ilçelerinden Kızılcahamam'da yeni bir proje için hazırlıklar tamamlandı.

Soğuksu Sahalar mevkisinde yapımı planlanan Ragbi ve Beyzbol Sahası Projesi'nin ihalesi gerçekleştirildi.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bu önemli projenin ilçemize kazandırılmasını sağlayan Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, bakan yardımcılarımıza, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım İşletmeleri Genel Müdürümüze, Gençlik ve Spor İl Müdürümüze, Spor Toto Başkanımıza, Ragbi Federasyon Başkanımız ve Kızılcahamam Kaymakamımız Can Aksoy'a teşekkür ediyorum. Ülkemizin ilk ragbi sahası Kızılcahamam'a hayırlı olsun. İlçemiz her şeyin en iyisine layık. Müjdelerimizin devamı gelecek."