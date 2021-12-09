Kızılcahamam'a yüksek gerilim trafo merkezi kurulacak - Son Dakika

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde elektrik kesilmesinin önüne geçmek için yüksek gerilim trafo merkezi kurulacağı bildirildi.

Belediye Başkanı Süleyman Acar, yaptığı yazılı açıklamada, sorunları çözüme kavuşturarak Kızılcahamam için projeler ürettiklerini belirtti.

Kızılcahamam'ın elektrik ihtiyacının Gerede ve Kahramankazan hatları üzerinden sağlandığına değinen Acar, bu nedenle özellikle kötü hava koşullarında sık sık elektrik kesintisinin yaşandığını kaydetti.

Acar, sorunu çözmek adına yaptıkları girişimlerin netice verdiğini vurgulayarak, "Müjdelemek isterim, ilçemize yüksek gerilim trafo merkezi kazandırıyoruz." ifadesini kullandı.

Merkez sayesinde Kızılcahamam'da artık bu nedenle elektrik kesintilerinin olmayacağı dile getiren Acar, trafo merkezinin Kızılcahamam'a hayırlı olmasını dileyerek emeği geçen tüm yetkililere teşekkür etti.