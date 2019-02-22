Son Dakika Haberleri: Kızılcahamam Anadolu İmam Hatip Lisesi Güreş Takımı Şampiyon Oldu

Kızılcahamam Anadolu İmam Hatip Lisesi Güreş Takımı Şampiyon Oldu

1 saat önce

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Güreş Müsabakalarına katılan Kızılcahamam Anadolu İmam Hatip Lisesi güreş takımı şampiyon oldu.

Kızılcahamam Anadolu İmam Hatip Lisesi Güreş Takımı Şampiyon Oldu, System.String[]
Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Güreş Müsabakalarına katılan Kızılcahamam Anadolu İmam Hatip Lisesi güreş takımı şampiyon oldu.

Okul Sporları Güreş Müsabakalarına katılan Kızılcahamam Anadolu İmam Hatip Lisesi güreş takımı, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvada şampiyonluk yaşadı. Ankara Yaşar Doğu Spor Salonunda, 18-20 Şubat tarihleri arasında düzenlenen güreş müsabakalarında Kızılcahamam Anadolu İmam Hatip Lisesi güreş takımından Özen Yasin Aktaş, Ahmet Sezer Ünal altın madalya kazanırken, Oğuzhan Sarıkaya gümüş, Durali Samet Balcı ise bronz madalya kazandı.

Anadolu İmam Hatip Lisesi, 38 takımın katıldığı müsabakalarda 94 puanla şampiyon oldu. (UD- - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:33 Kaynak: İHA

Kızılcahamam, Spor
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