Kızılcahamam Anadolu İmam Hatip Lisesi Güreş Takımı Şampiyon Oldu

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Güreş Müsabakalarına katılan Kızılcahamam Anadolu İmam Hatip Lisesi güreş takımı şampiyon oldu.

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Güreş Müsabakalarına katılan Kızılcahamam Anadolu İmam Hatip Lisesi güreş takımı şampiyon oldu.



Okul Sporları Güreş Müsabakalarına katılan Kızılcahamam Anadolu İmam Hatip Lisesi güreş takımı, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvada şampiyonluk yaşadı. Ankara Yaşar Doğu Spor Salonunda, 18-20 Şubat tarihleri arasında düzenlenen güreş müsabakalarında Kızılcahamam Anadolu İmam Hatip Lisesi güreş takımından Özen Yasin Aktaş, Ahmet Sezer Ünal altın madalya kazanırken, Oğuzhan Sarıkaya gümüş, Durali Samet Balcı ise bronz madalya kazandı.



Anadolu İmam Hatip Lisesi, 38 takımın katıldığı müsabakalarda 94 puanla şampiyon oldu. (UD- - ANKARA

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