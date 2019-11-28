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Kızılcahamam Anadolu Lisesinden kardeş okula ziyaret

7 saat önce

Kızılcahamam Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri kardeş okulları Kızılcahamam Çeltikçi ilk ve ortaokullarına bir ziyaret gerçekleştirdi.

Kızılcahamam Anadolu Lisesinden kardeş okula ziyaret, System.String[]

Kızılcahamam Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri kardeş okulları Kızılcahamam Çeltikçi ilk ve ortaokullarına bir ziyaret gerçekleştirdi.


Kızılcahamam Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, kardeş okul Kızılcahamam Çeltikçi ilk ve ortaokullarını ziyaret etti. Ziyarette, Anadolu Lisesi öğrencileri aralarında topladıkları parayı da okula bir çeşme yaptırılması için idareye teslim etti.


Ziyarete ilişkin açıklama yapan Kızılcahamam Anadolu Lisesi Müdürü Esen Keskin, "Kardeşlik benden önce biz demektir. Sevmektir, paylaşmaktır, değer verip yanında olmaktır. Biz de bu vesile ile kardeş okulumuz Çeltikçi İlk ve Ortaokulunu ziyarette bulunduk. Kardeşlerimiz ile ekmeğimizi ve sevgimizi paylaştık, hediyeleştik. Aslında hepimiz kardeşlerimizle birlikte olmak isterdik ama bir kısmımız ziyareti tüm Kızılcahamam Anadolu Lisesi idareci, öğretmen ve öğrencilerimiz adına katıldık Onların da bizi her daim hatırlayacağı bir çeşme yapımına vesile olmak için 'Yarım elma gönül alma' misali küçük bir destekte bulunduk. Öğrencilerimizin kendi aralarında topladığı parayı okul müdürü Sezai Güler'e teslim ettik, Bizleri sevgiyle karşılayıp misafir eden Çeltikçi İlk ve Ortaokulu idareci öğretmen ve öğrencilerine kısaca kardeşlerimize çok teşekkür ederiz" dedi. - ANKARA

Anadolu Lisesi, Kızılcahamam, Çeltikçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:06 Kaynak: İHA
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