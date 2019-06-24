Son Dakika Haberleri: Kızılcahamam Avrupa Şampiyonluğuna hazır
Son Dakika Spor Haber

Kızılcahamam Avrupa Şampiyonluğuna hazır

8 dakika önce

27-30 Haziran tarihleri arasında Polonya Krakow'da yapılacak olan U-15 Avrupa Şampiyonası kampını tamamlayan Kızılcahamam Belediyesi Güreş Takımı, yarın sabah yola çıkarak Kızılcahamam'ı ve ülkemizi temsil edecek.

Kızılcahamam Avrupa Şampiyonluğuna hazır, System.String[]
27-30 Haziran tarihleri arasında Polonya Krakow'da yapılacak olan U-15 Avrupa Şampiyonası kampını tamamlayan Kızılcahamam Belediyesi Güreş Takımı, yarın sabah yola çıkarak Kızılcahamam'ı ve ülkemizi temsil edecek.

Müsabakalarda görev yapacak Kızılcahamam Belediyesi Güreş Takımı Antrenörü, aynı zamanda U-15 Milli Takım Teknik Direktörü Halil Yılmaz, yaptığı açıklamada Kızılcahamam'ın güreşin ve milli takımların merkezi olduğunu hatırlatarak, kampın çok verimli geçtiğini, milli takımımızın Polonya'da bireysel ve takım halinde başarılı olacağına inandığını, madalyalarla İstiklal Marşı'nı tüm dünyaya dinleteceklerini söyledi.

Kızılcahamam Belediyesi Güreş Takımı'nda, 38 Kg Abdullah Top, 41 Kg Uğurcan Şahin, 44 Kg Metehan Yaprak, 48 Kg Emirhan Gizir, 52 Kg Barış Ünsal, 57 Kg Cengizhan Ramazan Doğan, 62 Kg Yusuf Tatlıdil, 68 Kg Murat Doğan, 75 Kg Batuhan Uzun, 85 Kg Rıfat Eren Gıdak mücadele edecek.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Polonya Krakow'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda güreşçilere ve antrenörlere başarılar diledi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:40 Kaynak: İHA
Polonya, Avrupa, Kızılcahamam, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobil takla attı! Trafik kilitlendi Hatay Büyükşehir Belediyespor yeni transferi Magarity'i açıkladı Galatasaray Diagne'yi satacak, yıldızları açıklayacak Emre Belözoğlu, 1 Temmuz'da sağlık kontrolünden geçecek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 14:48:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kızılcahamam Avrupa Şampiyonluğuna hazır
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]