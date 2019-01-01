Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Süleyman Acar Oldu.
1 saat önce
IHAAW161951-SIY/01-01-2019- Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Süleyman Acar oldu.
IHAAW161951-SIY/01-01-2019
- Kızılcahamam
Belediye Başkan Adayı Süleyman Acar oldu. 01.01.2019 16: 19: 51 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:25 Kaynak: İHA
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