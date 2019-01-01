Son Dakika Haberleri: Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Süleyman Acar Oldu.

Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Süleyman Acar Oldu.

1 saat önce

IHAAW161951-SIY/01-01-2019- Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Süleyman Acar oldu.

Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Süleyman Acar Oldu., System.String[]
IHAAW161951-SIY/01-01-2019

- Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Süleyman Acar oldu. 01.01.2019 16: 19: 51 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:25 Kaynak: İHA

Kızılcahamam, belediye başkan adayı, Politika
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